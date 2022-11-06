В ДТП недалеко от Тель-Шевы ранены три человека

Прибывшие на место инцидента медики оказали пострадавшему медицинскую помощь и с ушибами конечностей эвакуировали мужчину в больницу «Сорока».

33-летний мужчина получил травмы средней степени тяжести в автокатастрофе на трассе 60 недалеко от Тель-Шевы.

Об этом сообщает портал Maariv.

Отмечается, что прибывшие на место инцидента медики и фельдшеры оказали пострадавшему медицинскую помощь и с ушибами конечностей эвакуировали мужчину в больницу «Сорока».

«С места происшествия эвакуировали еще двух легкораненых», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, накануне двое человек были тяжело ранены в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля на шоссе 60. Еще три человека получили легкие ранения. ДТП произошло недалеко от поселения Хават-Гилад в Самарии.

Полиция заявила, что это был палестинский автомобиль, но не сообщила никаких подробностей о грузовике. По факту инцидента было начато расследование.

Авария вызвала заторы на дороге, главной магистрали Самарии, и полиция попросила водителей найти альтернативные маршруты.

Курсор писал ранее, что на шоссе 60 неподалеку от Ариэля в автокатастрофе погибла 30-летняя женщина. Трагедия случилась из-за столкновения грузовика и нескольких автомобилей. Помимо погибшей, в ДТП пострадала 8-летняя девочка, находящаяся в тяжелом состоянии.

Еще мы писали, что полиция устанавливает обстоятельства аварии неподалеку от Петах-Тиквы. Тяжелые травмы 50-летний пешеход получил после того, как его сбил автомобиль на шоссе 4 возле развязки Гаха.

Напомним, что автомобильная авария произошла между двумя автомобилями на трассе 40, недалеко от развязки поблизости от Негева. Медики и фельдшеры оказали медицинскую помощь шести пострадавшим.