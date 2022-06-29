В Дженине сново неспокойно: новое столкновение между ЦАХАЛом и палестинцами

Сообщается, что палестинец был застрелен во время столкновений с израильскими силами, проводившими рейд сегодня рано утром в Дженине.

Об этом сообщает The Times of Israel.

В ЦАХАЛе заявили, что военные провели рейд в городе, чтобы задержать двух разыскиваемых палестинцев.

«Во время операции силы ЦАХАЛа применили оружие против нескольких подозреваемых, которые бросили в них взрывные устройства, также в этом районе была слышна стрельба», — сообщили в ЦАХАЛе,.

Палестинские СМИ сообщили, что мужчина, Мохаммед Махер Марей, скончался от ран вскоре после выстрела.

В другом городе Иудеи и Самарии, по сообщениям ЦАХАЛа, солдаты открыли огонь по палестинцу, который бросал камни в военных во время ареста разыскиваемого палестинца в лагере беженцев Аль-Азза. По словам ЦАХАЛа, в лагере также была изъята винтовка.

Сообщается, что за ночь было задержано 13 палестинцев, подозреваемых в «террористической деятельности».

Израильские силы безопасности активизировали свои операции на территории Иудеи и Самарии после волны смертоносных террористических атак, в результате которых в период с середины марта по начало мая погибли 19 человек. Многие рейды проводились в Дженине.

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Кроме того, редакция Курсора сообщала, что палестинские арабы забросали коктейлями Молотова территорию Бейт-Эля, ЦАХАЛ открыл огонь.

Еще напомним, что арабские террористы обстреляли еврейские дома в Кирьят-Арбе. Председатель совета Кирьят-Арба Хеврон Элияху Либман обратился к командирам ЦАХАЛа и полиции и потребовал, чтобы они арестовали террористическую ячейку, совершившую стрельбу.