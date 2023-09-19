В Дженине террористы ведут перестрелку с ЦАХАЛом – видео и подробности

Преступники забаррикадировались в мечети.

Появилась информация о ситуации в Дженине, где сейчас действуют силы безопасности.

Об этом сообщает Telegram-канал "Израильские трудовыебудни".

Это происходит сегодня вечером, 19 сентября. Отмечается, что террористы забаррикадировались в мечети и оттуда ведут огонь по солдатам ЦАХАЛа в Дженине.

Одного террориста удалось ликвидировать, также около 10 получили ранения.

Палестинские источники утверждают, что перестрелка началась после того, как палестинцы "разоблачили израильский спецназ, пытавшийся проникнуть незамеченным". Также там добавили, что в лагере беженцев пропало электричество.

Согласно предварительным данным, силы Армии обороны Израиля окружают дом в Дженине, где предположительно скрываются разыскиваемые террористы ХАМАСа. Во время рейда в израильских бойцов бросили заряд взрывчатки.

Чуть ранее в ЦАХАЛе официально подтвердили информацию об операции:

"Первоначальный отчет. В настоящее время в лагере беженцев в Дженине действуют силы безопасности. Подробности будут представлены позже"

Кроме этого, позже в Армии обороны Израиля сообщили следующее:

"Первоначальный отчет. Некоторое время назад беспилотник ЦАХАЛа «Маоз» нанес удар по лагерю Дженина, подробности будут позже"

Ранее "Курсор" сообщал, что ХАМАС выступил с новой угрозой Израилю.