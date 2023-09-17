«Вернемся к интифаде»: ХАМАС выступил с новой угрозой Израилю

ХАМАС угрожает Израилю террором.

Салех аль-Арури, заместитель главы политического бюро ХАМАС, встретился в Бейруте в субботу с делегацией руководства Народного Фронта освобождения Палестины, во главе с его заместителем Джамилем Мазхаром.

Оба призвали ХАМАС и Народный Фронт усилить свою оппозицию против Израиля.

Они также призвали руководство Палестинской автономии «вернуться к интифаде, чтобы достичь национального единства и урегулирования палестинского дома на национальной и демократической основе».

Обе стороны рассмотрели развитие целей двух организаций. На встрече также обсуждалась ситуация в Айн-эль-Хильве, лагере палестинских беженцев в Ливане, вскоре после того, как два дня назад прекратились столкновения. Они подтвердили свою поддержку всем сторонам в стабилизации режима прекращения огня в этом районе.

Обе фракции подчеркнули, что внутренние боевые действия должны быть запрещены, а также неприменение оружия при разрешении конфликтов в палестинских лагерях. Они подтвердили свое стремление к миру между ливанскими гражданами и властями, особенно в районе Сидона и южных районах страны.

Напомним, что в прошлом месяце Арури пригрозил начать региональную войну против Израиля, на что премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что ХАМАС и Иран заплатят «полную цену» за свои террористические атаки против Израиля.