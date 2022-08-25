В Дженине во время операции ранен солдат ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о ранении солдата в ходе ночной спецоперации. В ее рамках были задержаны несколько подозреваемых, и она была успешно завершена.

Военнослужащий ЦАХАЛа получил легкие ранения после ранения в руку террористами в ходе оперативных мероприятий ночью в селе Брокин в районе Менашской районной дивизии.

Об этом сообщил в четверг утром представитель ЦАХАЛа.

В ЦАХАЛе позаявили, что солдаты задержали подозреваемых в рамках операции и что сама операция завершена. Солдата отправили в госпиталь для оказания медицинской помощи.

Силы безопасности проводили в последние месяцы контртеррористические операции, чтобы усмирить волну смертоносных терактов в израильских городах, включая известное нападение в Бней-Браке.

Три месяца назад в рамках этой деятельности солдат ЦАХАЛа был убит в перестрелке с палестинскими боевиками во время оперативной деятельности в Дженине. Месяцем ранее при ликвидации трех направлявшихся в атаку террористов «Исламского джихада» был тяжело ранен командир взвода Сил обороны. Кроме него, еще трое бойцов получили ранения в том же столкновении.

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