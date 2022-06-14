В Эйлате посетителя паба избили разбитой бутылкой: жуткий инцидент попал на видео

Проводя время в пабе в Эйлате, мужчина подвергся жестокому нападению после того, как захотел сменить музыку.
Нападавший, которому не понравилась его просьба, разбил бутылку о его голову и нанес ему удар разбитой бутылкой в шею и лицо.
Жестокое нападение было полностью задокументировано камерами видеонаблюдения.
Как ранее писал Курсор, 43-летний мужчина был застрелен в своей машине в северном городе Бина в понедельник вечером на фоне продолжающейся волны насильственных преступлений в израильских арабских общинах.
Еще наш сайт информировал, что жителя Восточного Иерусалима подозревают в сексуальном насилии над 10-летней сестрой.
Кроме того, Курсор сообщал, что 59-летнему раввину Гиват-Зеева предъявлено обвинение в семи изнасилованиях.