В Эйлате посетителя паба избили разбитой бутылкой: жуткий инцидент попал на видео

В Эйлате мужчина подвергся жестокому нападению в пабе только потому, что хотел сменить музыку. Видео серьезного происшествия смотрите ниже.

Проводя время в пабе в Эйлате, мужчина подвергся жестокому нападению после того, как захотел сменить музыку.

Нападавший, которому не понравилась его просьба, разбил бутылку о его голову и нанес ему удар разбитой бутылкой в ​​шею и лицо.

Жестокое нападение было полностью задокументировано камерами видеонаблюдения.

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