В Эйлате с мужчиной произошел трагический инцидент в рыбацкой лодке

09:20, Сегодня
Новости Израиля
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Фото: pixabay.com

В Эйлате мужчина умер, потеряв сознание в лодке.

Мужчина около 50 лет потерял сознание, по всей видимости, из-за проблем со здоровьем, находясь на рыбацкой лодке возле пристани в Эйлате в понедельник вечером.

Его друг, который был с ним на лодке, вынес его на берег, где медики и парамедики Маген Давид Адом оказали мужчине медицинскую помощь, однако в конечном итоге им пришлось констатировать его смерть.

Его друга, 45-летнего мужчину, доставили в больницу Йосефталь в легком состоянии.

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Кроме того, в Эйлате во время школьной поездки с учителем произошла трагедия. 

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