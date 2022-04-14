В Эйлате скутер столкнулся с автобусом

Серьезное ДТП произошло в Эйлате. 21-летний водитель получил травмы средней степени тяжести после того, как его скутер столкнулся с автобусом.

21-летний водитель скутера получил травмы средней степени тяжести в результате столкновения с автобусом на улице Таршиш в Эйлате.

Медики и фельдшеры МАДА оказали медицинскую помощь и эвакуировали его в больницу Йосефтол с травмами конечностей.

Стоит отметить, что, как сообщают журналисты N12, за неделю полиция зафиксировала 5 306 заявлений на водителей, совершивших опасные для жизни правонарушения на дорогах. Было зарегистрировано 1113 сообщений об использовании мобильных телефонов за рулем, 700 сообщений о превышении скорости и 6 водителей были пойманы за рулем в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием наркотиков.

Курсор писал ранее, что в Эйлате произошло серьезное ДТП с участием мотоцикла. В МАДА сообщили, что мотоциклист после столкновения застрял в задней части автомобиля и получил серьезную травму конечностей. Сейчас он в больнице в тяжелом состоянии.

Также мы сообщали, что в ДТП на 1-м шоссе пострадали 13 человек. Среди раненых был мужчина в возрасте 40 лет и пара, которые получили травмы средней степени тяжести.