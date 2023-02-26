На севере сожгли дотла авто директора школы: озвучены первые подробности

Автомобиль директора школы в Бейт-Шеане подожгли сегодня ночью (между субботой и воскресеньем) возле его дома, и в настоящее время расследуется возможность того, что это акт мести учеников. Видео с горящим автомобилем распространили среди школьников в WhatsApp, что вызывает подозрение, что это сделали учащиеся школы.

Согласно ведущемуся в настоящее время расследованию, не исключено, что машину подожгли четверо мальчиков, которых не взяли в ежегодную поездку в Эйлат из-за проблем с дисциплиной — и в ответ приехали мстить. Директор школы переехал в Бейт-Шеан 8 лет назад, после того как руководил школой в Модиине. Однако с тех пор, как он устроился в школе, он стал свидетелем еще нескольких случаев насилия: три года назад его машину тоже подожгли, и на его сына даже напали — он был ранен и госпитализирован.