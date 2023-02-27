В Галилее посреди улицы нашли труп мужчины

В понедельник утром, 27 февраля, в районе перекрестка Шева (Галилея) на трассе № 85 был убит мужчина, которому было около 40 лет. На место происшествия прибыли медики скорой помощи, но констатировали смерть пострадавшего.

Полиция ведет расследование произошедшего инцидента, однако на данный момент нет информации о задержании подозреваемых.

По информации, полученной от пресс-службы полиции, погибшим оказался 44-летний мужчина из арабской деревни Биина. Предполагается, что причиной убийства стал конфликт между противоборствующими криминальными группировками.

За последний месяц в городе Лоде уже были зарегистрированы несколько случаев убийств. Последний произошел 23 февраля, когда в заброшенном доме в квартале Ракевет было обнаружено тело 30-летнего местного жителя. По предварительным результатам расследования, убийство было совершено по преступным мотивам. Это уже шестое убийство, произошедшее с начала 2023 года в городе Лоде.

До этого в Ашдоде молотком убили 40-летнюю женщину. Убитой оказалась 40-летняя Полина Вайсман, российская репатриантка и мать четырех детей. По подозрению в убийстве уже задержаны несколько человек, расследование по делу продолжается.

Также в Нес-Ционе нашли труп 20-летней девушки с признаками насильственной смерти. Полиция арестовала ее брата, жителя Нес-Циона в возрасте 30 лет, и начала расследование смерти женщины. В заявлении полиции говорится, что мужчина будет находиться под стражей, а силовики продолжат устанавливать все обстоятельства убийства девушки.