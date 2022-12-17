В Галилее вспыхнул пожар

Опасности для населенного пункта во время инцидента не было.

Ночью в субботу, 17 декабря в селении Ахихуд в Галилее вспыхнул пожар.

Об этом сообщает Walla.

Пожарные и спасатели работали с ночи до пяти утра, чтобы потушить огонь. Опасности для населенного пункта во время инцидента не было. Обстоятельства пожара выясняются.

Ранее мы рассказывали, что 16 декабря, в пятницу, возле деревни Джиш (Верхняя Галилея) произошло ДТП, в результате которого пострадали 7 человек.

Посреди открытой местности перевернулся джип. У 20-летней девушки зафиксированы тяжелые травмы, еще три девушки получили ранения средней степени тяжести, а другие три человека отделались легкими травмами. На место происшествия прибыли парамедики, оказавшие пострадавшим помощь и госпитализировавшие их в больницы «Рамбам» в Хайфе и «Зив» в Цфате.

«Курсор» сообщал, что появились новые подробности расследования попытки убийства школьника в Реховоте. Полиция сделала заявление чиновники муниципалитета не идут на сотрудничество со следствием и не явились на допрос.

Помимо этого стало известно, что на этой неделе солдаты ЦАХАЛа обстреляли охранников поселка в Иудее и Самарии, которых они по ошибке приняли за палестинцев, бросающих камни. Это произошло на посту возле Офры.

Военнослужащим передали информацию о том, что палестинцы бросали камни в израильские автомобили на главной автомагистрали. После этого они заметили двух человек на обочине дороги, которые, как они подумали, бросали камни. Подробнее об этом инциденте читайте в нашем материале.