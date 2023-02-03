В Умм-эль-Фахме застрелен 26-летний мужчина

Еще один человек ранен в результате конфликта.

В Умм-эль-Фахме застрелен 26-летний мужчина, еще один человек ранен.

Об этом сообщает Kanal7.

«Прибывшим на место события медикам МДА и парамедикам пришлось констатировать его смерть», — пишут СМИ.

Как сообщал Курсор, 27 января в Лоде был застрелен 30-летний мужчина. По информации СМИ, пострадавшего доставили в госпиталь Ассаф Арофе. Врачи констатировали его смерть.

Ранее мы писали о тома, что в Негеве в результате стрельбы тяжело ранен 30-летний мужчина. Пострадавший был доставлен в местную клинику в Араре «с огнестрельным ранением средней степени тяжести».

Медики и парамедики MDA оказали ему первоначальную медицинскую помощь и эвакуировали его в больницу Сорока.

Курсор писал ранее, что в пятницу, 13 января, в районе Неот-Ховав в Негеве шальная пуля убила 40-летнего Салима Муса Альхуашла, когда он вместе с сыном катался на квадроциклах. Это произошла прямо на глазах у ребенка, который находится в шоковом состоянии.

Еще мы писали, что 13 января в Рамле произошла перестрелка, в результате которой серьезное ранение получил мужчина в возрасте 50 лет. На место происшествия вызвали бригаду парамедиков МАДА, которая оказала пострадавшему первую помощь, а после госпитализировали в медицинское учреждение «Асаф ха-рофе».

Напомним, 12 января, в Нацерете произошла стрельба, в результате которой серьезные проникающие ранения получил 30-летний мужчина. Его быстро госпитализировали в Английскую больницу, выполняя по пути сердечно-легочную реанимацию.