В Нагарии произошла стрельба: ранения получили трое человек

В израильской полиции заявили, что на место инцидента отправлены крупные силы.

Сегодня вечером, 5 октября, в Нагарии произошла стрельба, в результате которой ранения получили трое мужчин.

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

Инцидент случился на Сдерот Залман. Пострадавший 20-летний мужчина находится в критическом состоянии. Медики пытаются спасти его, проводя реанимационные действия. Еще один мужчина в возрасте 35 лет получил серьезные ранения, он находится в сознании.

В результате стрельбы также пострадал молодой человек около 20 лет, но у него ранения легкой степени тяжести.

В израильской полиции отметили, что на место происшествия уже отправлены крупные силы. Обстоятельства инцидента уточняются.

«Курсор» писал ранее, что во время Йом-Кипур солдаты ЦАХАЛа и ШАБАК задержали террориста, который подозревается в причастности к обстрелу израильского автобуса и такси в Самарии.

Еще мы писали, что в ночь на 5 октября, автомобиль с 5 арабами въехал в Бат-Ям после начала Йом-Кипур. Но толпа верующих его окружила и начала переворачивать. Не соблюдавшим религиозные ограничения мужчинам нанесли ножевые ранения и ушибы.

Напомним, в Нацерете произошла перестрелка между сотрудниками полиции и бандитами. В результате происшествия один подозреваемый был убит, второй получил ранение, еще двое арестованы.