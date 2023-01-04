В Германии отреагировали на восхождение Бен-Гвира на Храмовую гору

Министерство иностранных дел Германии сегодня осудило вчерашний визит министра национальной безопасности Итамара Бен Габира на Храмовую гору. «Мы рассматриваем визит Бен-Гвира как провокацию», — говорится в сообщении.

Бен-Гвир уже давно выступает за официальное изменение статус-кво Храмовой горы, при котором мусульманам разрешается молиться и входить с небольшими ограничениями, в то время как евреи могут посещать только в ограниченные промежутки времени через одни ворота и идти по заранее определенному маршруту, близко в сопровождении полиции.

Евреям не разрешается молиться на этом месте или приносить какие-либо религиозные предметы или израильские флаги, хотя в последние годы полиция все чаще разрешает молчаливую молитву.

США вошли в число стран, которые осудили его визит, наряду с арабскими и мусульманскими странами, с которыми у Израиля есть связи, включая Египет, Иорданию, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Турцию.

Храмовая гора почитается евреями как историческое местонахождение двух еврейских храмов, что делает ее самым священным местом иудаизма. Это также третья святыня для мусульман, которые называют ее комплексом мечети Аль-Акса или Благородным святилищем.

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