В Герцлии откроют умные бомбоубежища

Пилотный проект сейчас реализуется в десяти бомбоубежищах по всему городу.

Мэрия Герцлии продолжает инвестировать в проект «Умный город», касающийся создания умных бомбоубежищ.

Об этом сообщает IsraelDefense.

Уникальный пилотный проект запустил отдел информационных систем в сотрудничестве с отделом безопасности мэрии. Умные бомбоубежища будут открывать и закрывать нажатием кнопки из центра управления и контроля.

В каждом из них разместят комплект датчиков, куда войдут датчик дыма, датчик затопления и датчик объема. Также бомбоубежища будут оснащены аудиосистемой для связи между городской горячей линией и людьми, которые находятся в бомбоубежище. Позже хотят добавить систему для видеозвонков.

Помимо этого их подключат системам Службы тыла. Когда будет срабатывать сирена бомбоубежища, расположенная в районе сигнала тревоги, убежища будут автоматически открываться.

Сейчас пилотный проект реализуется в десяти бомбоубежищах по всей Герцлии, позже к нему присоединятся и другие бомбоубежища.

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