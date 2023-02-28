В Госдепартаменте США упрекнули израильские силы безопасности

Это самое серьезное заявление, появившееся на сегодняшний день в официальном и публичном отчете Государственного департамента США о насилии со стороны поселенцев и о том, как израильское правительство справляется с ним.

В отчете говорится, что, согласно данным ООН и Службы общей безопасности, в течение 2021 года произошел значительный рост насилия со стороны поселенцев в отношении палестинцев в Иудее и Самарии. В отчете говорится, что поселенцы совершают физические нападения на палестинцев, их имущество и преступления «на националистическом фоне» против палестинцев.

Авторы отчета привели данные ООН, согласно которым поселенцы совершили 496 нападений на палестинцев в течение 2021 г. В 370 нападениях был нанесен ущерб имуществу, а в 126 нападениях были жертвы.

В докладе говорится, что, по данным правозащитных организаций, характер нападений поселенцев изменился. Если раньше нападения осуществлялись отдельными лицами или группами из 3-4 поселенцев, то теперь нападения осуществляются группами из нескольких десятков поселенцев. «Есть признаки того, что эти атаки почти наверняка спланированы заранее», — говорится в отчете.