В группировке Логово льва заявляют о трех обстрелах в районе Наблуса

Террористы прямо говорят о своей цели – насадить в Израиле ислам.

Террористическая организация «Логово льва» сообщает, что во вторник было совершено три обстрела израильских целей в районе Наблуса.

Об этом информирует inn.co.il.

Так, согласно официальному заявлению группировки, обстрелы были совершены по блокпосту Хвара, контрольно-пропускному пункту Бейт-Фурик и группе солдат на горе Геризим.

В предыдущем заявлении террористическая организация взяла на себя ответственность за обстрел автомобилей поселенцев, совершенный в прошлую пятницу.

По мнению террористической организации, обстрелы являются «естественным ответом на преступления оккупации против нашего народа и местью за кровь наших мучеников и наших лидеров».

В послании «Логова льва» также говорится: «Мы клянемся Аллаху, а затем клянемся нашему народу, что наше оружие по-прежнему будет направлено против этого образования и его полчищ поселенцев, которые верили и обманывали себя, что эта страна открыта для их актов запугивания. Мы увидим, кто кого осаждает».

Как сообщал Курсор террористическая организация «Логово льва» посетила митинг в честь Вади аль-Ху — ликвидированного главаря группировки — и сделала заявление, адресованное Израилю.

«Спустя 40 дней после падения нашего лидера мы заявляем, что молчание скорби закончилось, и пришло время мести», — говорится на их официальном канале в Телеграме.

Напомним, что в конце октября израильские силы безопасности взорвали оружейную мастерскую и убили лидера группировки «Логова льва» во время рейда в Шхеме.