В Гуш-Дане запустили новый маршрут общественного транспорта

Маршрут №116 значительно сократит время, которое обычно тратили жители, чтобы добраться до центра Тель-Авива из Кирьят-Оно.

Автобусный маршрут под номером 116 будет соединять Кирьят-Оно с центром Тель-Авива.

Об этом сообщают Detaly.

Открытие стало возможным благодаря министерству транспорта, компания «Дан» и муниципалитета Кирьят-Оно. Удобный маршрут значительно ускорит время, которое обычно тратили жители для такого расстояния. Сокращение времени объясняется тем, что он почти полностью будет использовать выделенные для общественного транспорта полосы.

Автобусы 116 маршрута будут ездить каждые 12-15 минут в часы пик. Первоначально около 25% автобусов будут электрическими, а затем их численность будет постепенно увеличиваться. Ожидается, что к 2024 году все автобусы на указанном маршруте будут полностью заменены электротранспортом.

На маршруте запланированы остановки: автовокзал Кирьят-Оно, торговый центр «Римон», академколледж «Оно», ТЦ «Кирьят-Оно», университет им. Бар-Илана, автовокзал «Алуф Саде», вокзал «ха-Шалом», ТЦ «Азриэли», вокзал «Савидор мерказ», ТЦ «Рамат-Авив» и университет Тель-Авива.

Курсор писал, что израильтяне начали реже пользоваться общественным транспортом. В прошлом году на работу автобусом или поездом добирались только 15 процентов граждан.

Кроме того, мы сообщали, что через несколько лет в Израиле будут курсировать беспилотные общественные автобусы. Их задача будет состоять в том, чтобы снизить пробки на дорогах в стране и улучшить услуги для поощрения пользования общественным транспортом.