В Гуш-Эционе реализуют инициативу, призванную упростить жизнь пожилых граждан

Это первая в своем роде инициатива в стране.

В региональном совете Гуш-Эцион разработали план, который будет способствовать улучшению качества жизни пожилых граждан, в частности он включает обустройство для людей старше 70 лет специальных парковочных мест. Такая инициатива будет впервые реализована в Израиле.

Местные власти отметили, что предназначенные для пожилых людей места на автомобильных парковках возле синагог, торговых центров и других общественных мест значительно упростит таким людям доступ к этим местам. Проект уже запущен и в каждом населенном пункте выделены точки, где будут обустроены специальные парковочные места. Их будут выделять оранжевым цветом.

Глава регионального совета Гуш-Эциона и Совета поселений Шломо Нееман отметил, что нужно уважать и поддерживать поколение основателей. И маркировка парковок является лишь частью плана, разработанного за последние 2 года.

«Курсор» писал ранее, что Гуш-Эцион был выбран Министерством алии и интеграции в десятке лучших направлений для новых репатриантов в Израиле.

Еще мы писали, что между представителями министерства финансов, министерства строительства и жилищного хозяйства, а также членами Еврейского агентства было подписано соглашение о строительстве 300 единиц социального жилья по всему Израилю.

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