Поджог в Бейт-Шеане: горел автомобиль чиновника мэрии

В Бейт-Шеане пожарные тушили горящий автомобиль. Выяснилось, что машина принадлежала заместителю мэра. Полиция расследует дело по подозрению в поджоге.

В воскресенье утром загорелся автомобиль заместителя мэра Бейт-Шеана.

Об этом сообщил walla.

На место происшествия выехала бригада пожарных и спасателей. Прибывшие службы потушили огонь и предотвратили распространение пожара.

В полиции заявили о начале расследование дела, предварительно подозревается умышленный поджог.

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