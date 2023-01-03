В Хадере женщина умерла, подавившись оливковой косточкой в магазине

Это не первая трагедия подобного рода в Израиле за последнее время.

Сегодня, 3 января, 82-летняя женщина была срочно госпитализирована в медицинское учреждение «Гилель Яфе» в Хайфе после того, как в продуктовом магазине подавилась оливковой косточкой.

Об этом пишет News.walla.

Инцидент произошел в торговом центре города. На место сразу приехали пармедики и провели комплекс реанимационных мероприятий по дороге в больницу. Но к сожалению, женщина не выжила

К слову, это не первая трагедия подобного рода в Израиле за последнее время. 30 декабря 2022 года 69-летняя жительница столичного района Меа Шеарим умерла, подавившись крутым яйцом.

«Курсор» писал ранее, что два человека уже умерли в эту Хануку, подавившись пончиками, традиционной израильской едой, которую едят в это время года. Одна из жертв — пожилой мужчина 70 лет из Нетании; вторая — 67-летний житель Бней-Брака. Третий человек, 65-летний мужчина из Офакима, также задохнулся, съев пончик с желе, но, к счастью, остался жив.

Еще мы писали, что в Тель-Авиве на улице Хаим Бар-Лев женщина подавилась едой и потеряла сознание. 63-летнюю пострадавшую срочно госпитализировали в больницу.

Напомним, что в Бней-Браке произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого пострадал 6-летний мальчик. Он подавился хот-догом и попал в больницу в тяжелом состоянии.