В Хайфе автомобилист сбил женщину, которая сидела за столиком на террасе кафе

Сегодня стало известно о ДТП в Хайфе — женщина, сидящая за столиком на террасе кафе была сбита автомобилистом. На данный момент женщина находится в больнице в тяжелом состоянии.

Сообщается, что инцидент произошел сегодня, 2 февраля, в городе Хайфа, на улице Халуцей А-Таасия. Водитель нарушил правила дорожного движения и въехал на террасу кафе, где сидела посетительница.

Об этом сообщило новостное интернет-издание «Israelinfo».

В результате ДТП 60-летнияя женщина получила травмы тяжелой степени.

Прибывшие на место сотрудники медицинской службы оказали ей первую помощь, после чего эвакуировали в больницу.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что в Нешере у входа в магазин сдетонировало взрывное устройство.

К счастью, никто не пострадал. На данный момент полиция проводит расследование произошедшего.

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