В Хайфе автомобилист сбил женщину, которая сидела за столиком на террасе кафе

Сообщается, что инцидент произошел сегодня, 2 февраля, в городе Хайфа, на улице Халуцей А-Таасия. Водитель нарушил правила дорожного движения и въехал на террасу кафе, где сидела посетительница.
Об этом сообщило новостное интернет-издание «Israelinfo».
В результате ДТП 60-летнияя женщина получила травмы тяжелой степени.
Прибывшие на место сотрудники медицинской службы оказали ей первую помощь, после чего эвакуировали в больницу.
Напомним, ранее Курсор писал о том, что в Нешере у входа в магазин сдетонировало взрывное устройство.
К счастью, никто не пострадал. На данный момент полиция проводит расследование произошедшего.
Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.