В Хайфе и Тель-Авиве прошли акции в поддержку Украины

В Тель-Авиве и Хайфе в день годовщины полномасштабного вторжения россии* в Украину прошла акция в поддержку Украинского государства.
Об этом сообщает Telegram-канал NEXTA.
СМИ также опубликовало соответствующие фото.
«Акция в поддержку Украины в Хайфе, Израиль. Подобные акции сейчас проходят по всему миру», — говорится в подписи к фото.
Тем временем Telegram-канал УНИАН информирует, что акция в поддержку Украины прошла также в Тель-Авиве.
«Люди вышли на улицу с украинскими флагами. На одном из видео также можно заметить флаг свободной Беларуси, с которым пришел один из участников», — пишет СМИ.
Как сообщал Курсор, в день годовщины полномасштабного вторжения российской федерации президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу и опубликовал трогательные видео, показав, какой «мир» принесли на территорию их государства российские военные.
Украинский лидер подчеркнул, что этот год стал годом боли, сожаления, и в то же время годом веры и единства. Миллионы граждан выбрали не белый флаг, а сине-желтый и встали на защиту своей страны. Они продолжают бороться с врагом до сегодняшнего дня и не сдадутся пока не вернут все оккупированные территории.
Курсор писал ранее, что украинские военные продолжают противостоять российской агрессии, аналитики ISW считают, что в 2023 году Украина может вернуть себе инициативу на фронте, но чтобы это произошло, важна реализация одного условия.
* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!