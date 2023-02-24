В Хайфе и Тель-Авиве прошли акции в поддержку Украины

Подобные акции в день годовщины полномасштабного вторжения россии в Украину проходят по всему миру.

В Тель-Авиве и Хайфе в день годовщины полномасштабного вторжения россии* в Украину прошла акция в поддержку Украинского государства.

Об этом сообщает Telegram-канал NEXTA.

СМИ также опубликовало соответствующие фото.

«Акция в поддержку Украины в Хайфе, Израиль. Подобные акции сейчас проходят по всему миру», — говорится в подписи к фото.

Тем временем Telegram-канал УНИАН информирует, что акция в поддержку Украины прошла также в Тель-Авиве.

«Люди вышли на улицу с украинскими флагами. На одном из видео также можно заметить флаг свободной Беларуси, с которым пришел один из участников», — пишет СМИ.

Как сообщал Курсор, в день годовщины полномасштабного вторжения российской федерации президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу и опубликовал трогательные видео, показав, какой «мир» принесли на территорию их государства российские военные.

Украинский лидер подчеркнул, что этот год стал годом боли, сожаления, и в то же время годом веры и единства. Миллионы граждан выбрали не белый флаг, а сине-желтый и встали на защиту своей страны. Они продолжают бороться с врагом до сегодняшнего дня и не сдадутся пока не вернут все оккупированные территории.

Курсор писал ранее, что украинские военные продолжают противостоять российской агрессии, аналитики ISW считают, что в 2023 году Украина может вернуть себе инициативу на фронте, но чтобы это произошло, важна реализация одного условия.