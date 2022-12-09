В минздраве предупредили о вспышке пищевого отравления в Кфар Сабе

Санитарные нарушения в работе заведения привели к появлению признаков массового отравления у 36 человек. Минздравом проводятся проверки.

В Раанане зафиксирована вспышка пищевого отравления в учреждении Дрор.

Об этом в пятницу заявило министерство здравоохранения.

В отчете ведомства указано, что 36 из 100 проживающих в приюте Дрор в Кфар Сабе страдают от диареи, а у троих из них наблюдается высокая температура.

При проверке региональным отделом здравоохранения при Минздраве были обнаружены санитарные нарушения. В связи с выявленными фактами было принято решение о закрытии кухни для приготовления пищи. В итоге была предоставлена возможность подачи обеда и завтрака из молочных продуктов и консервированного тунца, однако было решено, что обед будет предоставлен третьей стороной.

Сотрудники министерства здравоохранения проводят эпидемиологические расследования для выявления источника вспышки.

Ранее Курсор предупреждал, что минздрав запретил деятельность фабрики деликатесов Dalia в Тайбе. Проверка на заводе по производству пакетированных салатов выявила антисанитарные условия и нарушения технологии обработки продуктов.

Также напомним, что минздрав заявил о резком росте госпитализаций с гриппом и призвал население вакцинироваться от гриппа, особенно мужчин и женщин от 65 лет и старше, а также людей из групп риска.

Также наш сайт информировал, что заболеваемость коронавирусом растет.

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