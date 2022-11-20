В Иерусалиме в жилом доме вспыхнул пожар, пострадали дети

В воскресенье вечером, 20 ноября, в Иерусалиме на улице Паним-Меирот в шестиэтажном жилом доме произошел пожар, в результате которого пострадали маленькие дети.

Об этом сообщает издание News.walla.

На место инцидента приехали спасатели, локализовавшие возгорание, а также парамедики, которые оказали первую помощь пострадавшим детям в возрасте 2 и 7 лет. Они были в сознании, но с легким дымовым отравлением. Медики госпитализировали их в медицинское учреждение «Хадасса Эйн-Керем».

Причину пожара и обстоятельства инцидента выясняет полиция.

«Курсор» писал ранее, что в ночь на воскресенье, 20 ноября в жилом дома на проспекте Хар-Цион в Тель-Авиве произошел пожар. По информации медиков МАДА, 30-летний мужчина серьезно пострадал, выпрыгнув с 3-го этажа.

Еще мы писали, что 17 ноября, на севере сектора Газы в жилом доме во время праздничного мероприятия произошел сильный пожар. В результате происшествия погиб 21 человек, в том числе 7 детей. Огонь полностью охватил жилой дом в лагере беженцев Джебалия.

Напомним, на шоссе номер 1 сильно горел автобус «Эгед», следующий по направлению к Иерусалиму. На борьбу с огнем сразу выехали четыре пожарные бригады региональных станций из Бейт-Шемеша и Мевасерет-Циона. К счастью, никто не пострадал.