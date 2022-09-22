В Кармиэле жителей эвакуировали из-за разбушевавшегося пожара

Пожар начался в лесу Коби, который является популярным местом для пикников. Четыре пожарным расчета уже выехали на помощь.

Сегодня, 22 сентября, в лесу Коби, который расположен посреди города, недалеко от мэрии Кармиэля вспыхнул пожар. Из-за угрозы распространения огня, жителей попросили эвакуироваться.

Об этом сообщает издание News.walla.

Сотрудники полиции, прибывшие на место инцидента, попросили часть жителей домов, которые расположены недалеко от очага возгорания, временно покинуть местность. На локализацию пожара были отправлены четыре пожарные машины.

«Курсор» писал ранее, что 15 сентября, в лесу Кфар-ха-Хореш вспыхнул масштабный пожар, на его ликвидацию отправили пять расчетов Служба пожарной охраны, а также привлекли авиацию. Подробности чрезвычайного происшествия выясняются.

Еще мы писали, что 10 сентября, в мошаве Магшимим в Ха-Шароне произошел пожар, в результате которого загорелось несколько зданий. На место происшествия приехали бригады спасателей, которые работали на трех направлениях, чтобы оперативно взять огонь под контроль.

Напомним, что в Галилее в районе города Капернаум произошел сильный пожар и огонь начал приближаться к католическому храму женского итальянского францисканского монастыря на горе Блаженств. По тревоге была поднята пожарная авиация.