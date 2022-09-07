«Отравляет общественность»: Саар жестко раскритиковал Ликуд

Министр юстиции Гидеон Саар («Сионистский дух») выступил с критикой партии «Ликуд», заявив, что она «полностью политизирует» судебную систему.

В интервью, данном на конференции и опубликованном Maariv, Саар сказал: «Если [бывший премьер-министр Биньямин] Нетаниягу получит большинство и сформирует правительство, произойдет полная политизация судебной системы и системы управления. Это ставит под угрозу возможность сохранения независимости судов».

По его словам, «ослабление судебной системы приведет к концентрации всей власти в правительстве в органах исполнительной власти, которые контролируют назначение судей и контролируют Кнессет посредством коалиционного большинства. Это не Государство Израиль, которое мы знали до сих пор. Это не смена правительства. Это смена режима, и Нетаниягу, [глава «Религиозного сионизма» Бецалель] Смотрич, [ликудский депутат] Ярив Левин и [ликудский депутат] Шломо Кархи ведут нас к этому».

«Ликуд обманывает общественность и отравляет ее», — заявил Саар. «В «Ликуде» есть депутат, который сказал, что Верховный суд — это голова змеи», и никто не обратил на эти слова внимания, отметил министр. Он добавил, что «Ликуд» — это не демократия.