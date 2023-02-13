В Хайфе объявили о закрытии сервиса совместных поездок Эгед ТикТак

В минтрансе заявили, что этот инновационный проект не достиг прогнозных показателей.

С 20 марта 2023 года в Хайфе прекращает работу сервис совместных поездок «Эгед ТикТак». Такое решение на днях было принято министерством транспорта.

Об этом пишет Themarker.

Принцип этого сервиса состоял в том, что житель Хайфы мог с помощью бесплатного приложения заранее заказать проезд в маршрутном такси. При заказе нужно было указать точку назначения и приложение само выстраивало оптимальный маршрут. Стоимость проезда частично субсидировало государство.

Но проект решили закрыть из-за того, что он не принес прогнозных показателей. Каждый день услугами «Эгед ТикТак» пользовались 1100-1200 человек. Коэффициент заполнения в часы пик – по одному пассажиру на поездку, как и у обычных такси. Целевым показателем было по 2,7 пассажира на поездку.

В ведомстве подчеркнули, что сервисом пользуется небольшое количество пассажиров, при этом уровень субсидирования высокий — государство оплачивает «десятки процентов» стоимости.

«Курсор» писал ранее, что в конце декабря прошлого года министерство транспорта Израиля приняло решение закрыть работу трансферов по вызову Bubble и Tiktak, которые функционируют в Тель-Авиве и Иерусалиме.

Еще мы писали, что министерство транспорта открыло новый маршрут в Иерусалим, который, как ожидается, будет обслуживать 40 процентов пассажиров, въезжающих в город.

Напомним, что в министерстве транспорта Израиля выставляют баллы автомобилям, которые поступают в страну. В ведомстве оценивают не только результаты проведенного краш-теста, но и насколько машина оборудована средствами активно безопасности. Израильтянам рассказали, какие же транспортные средства на рынке являются самыми безопасными.