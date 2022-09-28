В Хайфе под колеса автомобиля попал 10-летний ребенок

Пострадавшему мальчику была оказана первая помощь на месте, врачи квалифицировали его состояние как средней степени тяжести.

В среду, 28 сентября, в Хайфе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 10-летний мальчик.

Об этом сообщает издание News.walla.

Ребенка сбил автомобиль, когда он проезжал на улице Сдерот Дгания на самокате. На место инцидента вызвали бригаду медиков (МАДА), которая оказала пострадавшему помощь на месте, а потом госпитализировала его в медицинское учреждение «Рамбам».

Врачи диагностировали у ребенка черепно-мозговую травму. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства аварии.

«Курсор» писал ранее, что возле города Беэр-Шева произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором травмировался 37-летний водитель электрического скутера. Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в больницу «Сорока».

Еще мы писали, что 21 сентября, в Сахнине произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого скончался 31-летний мотоциклист. Сотрудники полиции занялись расследованием инцидента.

Напомним, что на шоссе 221 произошло столкновение дух автомобилей. Двое 30-летних мужчин получили травмы средней степени тяжести, а еще трое получили легкие ранения в результате автомобильной аварии.