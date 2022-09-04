Масштабная авария в Беэр-Шеве: пять человек получили ранения

Столкновение двух автомобилей на 211 шоссе вызвало многочисленные травмы и ранения, медики МАДА эвакуировали всех пострадавших с разными в состояниях средней и легкой тяжести и больницу «Сорока».

На шоссе 211 недалеко от перекрестка Таллим произошла авария, в которой пострадали пятеро человек.

Об этом сообщил maariv.

Двое 30-летних мужчин получили травмы средней степени тяжести, а еще трое получили легкие ранения в результате автомобильной аварии при столкновении двух автомобилей.

Парамедики Маген Давид Адом оказали потерпевшим срочную медицинскую помощь и эвакуировали в больницу «Сорока» в Беэр-Шеве.

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