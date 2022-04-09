В Хайфе полиция арестовала подозреваемого в ножевом нападении на французского солдата

В Хайфе задержан мужчина, обвиняемый в нападении с ножом на солдата французских ВМС. Потерпевший с ранениями средней тяжести направлен в больницу.

Полиция сообщила об аресте 24-летнего жителя Хайфы, который подозревается в нанесении ножевых ранений сегодня утром военнослужащему из французских ВМС в бухте города.

По информации полиции, между ними произошла драка после того, как французская лодка причалила в порту Хайфы.

Военнослужащий из Франции с ранениями средней тяжести был доставлен в ближайшую больницу Рамбам для дальнейшего лечения.

Правоохранительные органы сообщили, что завтра подозреваемый будет доставлен в суд Хайфы для продления срока содержания под стражей.

Ранее «Курсор» сообщал, что полиция арестовала четырех человек за стрельбу в южном бедуинском городе Раат. Четверо подозреваемых арестованы за участие в ночной перестрелке в кафе в Раате. Причины конфликта неизвестны, но полиция считает его криминальной разборкой между кланами.

Также публиковалось видео, в котором полиция остановила мероприятие на стадионе Блуминфельд из-за теракта. На стадионе Блуминфельд сейчас идёт празднование 120 летия Любавического ребе, где находятся 30 тысяч человек.

«Курсор» писал, что в сети показали шокирующее видео расстрела израильтян в Тель-Авиве. В сети показали видео, на котором можно увидеть сам момент совершения теракта. Ролик был снят, судя по всему камерой видеонаблюдения на улице.