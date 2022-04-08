В сети показали шокирующее видео расстрела израильтян в Тель-Авиве

В сети показали видео, на котором можно увидеть сам момент совершения теракта. Ролик был снят, судя по всему камерой видеонаблюдения на улице.

В сети запечатлели момент, когда арабский террорист (стоит справа) начинал расстреливать израильтян в Тель-Авиве. Боевик выбрал переполненный людьми паб.

Ролик показали на телеграм-канале ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.

Осторожно! Видео 18+

Ранее редакция Курсора сообщала, что в сети показали фотографии с места кровавого теракта в Тель-Авиве, на которых можно увидеть, как объединяются израильтяне для спасения жизней людей.

Кроме того, наш сайт писал, что в больнице Ихилов спасают четырех тяжело раненых в результате теракта.

Еще напомним, что в сети появились новые подробности теракта в Тель-Авиве.