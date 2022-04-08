В сети показали шокирующее видео расстрела израильтян в Тель-Авиве

В сети запечатлели момент, когда арабский террорист (стоит справа) начинал расстреливать израильтян в Тель-Авиве. Боевик выбрал переполненный людьми паб.
Ролик показали на телеграм-канале.
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Ранее редакция Курсора сообщала, что в сети показали фотографии с места кровавого теракта в Тель-Авиве, на которых можно увидеть, как объединяются израильтяне для спасения жизней людей.
Кроме того, наш сайт писал, что в больнице Ихилов спасают четырех тяжело раненых в результате теракта.
Еще напомним, что в сети появились новые подробности теракта в Тель-Авиве.