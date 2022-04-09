Полиция арестовала четырех человек за стрельбу в южном бедуинском городе Раат

Четверо подозреваемых арестованы за участие в ночной перестрелке в кафе в Раате. Причины конфликта неизвестны, но полиция считает его криминальной разборкой между кланами.

По информации полиции, арестованы четверо подозреваемых, которые возможно причастны к стрельбе в кафе в южном бедуинском городе Рахат ночью.

Представители правоохранительных органов рассказали, что задержанные — мужчины в возрасте 20-30 лет.

רגעי האימה ברהט: חמושים פורצים לבית הקפה ויורים לכל עבר. פוצעים חמישה, אחד קשה. המבלים בקפה: ״אנחנו מזועזעים, זה פיגוע לכל דבר״ pic.twitter.com/SnHie5tLuK — Itsik Zuarets איציק זוארץ (@Itsik_zuarets) April 9, 2022

На видео зафиксировано нападение вооруженных людей на кафе, как они врываются в заведение и открывают огонь. В результате пятеро людей ранены, один из них — тяжело.

Редакция писала, что в Раате ночью произошла перестрелка между криминальными кланами. Согласно информации, сегодня ночью в Раате произошла перестрелка между криминальными кланами. Причины конфликта неизвестны, также отсутствует информация о пострадавших.

«Курсор» ранее публиковал информацию, что ЦАХАЛ завершил операцию в Дженине. По подозрению в причастности к террористической деятельности задержаны три человека, информации, имеют ли они отношение к подготовке теракта в Тель-Авиве пока нет.

Также сообщалось, что в сеть попало видео с моментом убийства боевика Исламского Джихада в Дженине. На показанном в сети видео запечатлены последние секунды жизни боевика Исламского Джихада сегодня в Дженине.