В Хайфе приостановлена работа Кармелит: известна причина

Канатное метро не будет работать до конца дня.

Мэрия Хайфы предупредила горожан о том, что сегодня, 22 января, до конца дня канатное метро «Кармелит» не будет работать по техническим причинам.

В муниципалитете заявили, что ремонтные работы по устранению неисправностей уже начались, но детали не разглашаются. Ожидается, что транспортная система «Кармелит» возобновит работу в понедельник, 23 января.

«Курсор» писал ранее, что израильтяне после трехлетнего перерыва смогут вновь пользоваться поездами в выходные дни, курсирующими между Хайфой и Тель-Авивом. Новое расписание начнет действовать ориентировочно с 12 февраля.

Еще мы писали, что в Комиссии по планированию и строительству Северного округа Израиля утвердили план прокладки железной дороги между Кармиэлем и Кирьят-Шмоной.

Напомним, что израильские железные дороги запустили электропоезда по новой линии, соединяющей станции Нетания, Герцлия, Тель-Авив, Кфар-Хабад, Лод и Реховот.

Читайте также, в Китае представили первый водородный пассажирский поезд, который состоит из четырех вагонов и оснащен сетью 5G. Поезд может разгоняться до 160 километров в час и на одной заправке водородом способен проехать 600 километров.