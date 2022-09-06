В Хайфе ребенок получил травму во время обрезания

В Хайфе 8-дневный ребенок получил травму, когда ему проводили обрезание.

Пострадавшего из-за пореза малыша уже доставили в больницу Рамбам.

Об этом сообщает Maariv.

О состоянии ребенка в данный момент ничего неизвестно.

Ранее мы рассказывали, что жителя Иерусалима арестовали по подозрению в растлении четырех девочек, в том числи его сестры. Суд продлил срок нахождения задержанного под стражей на 4 дня и в скором времени прокуроры должны предъявить ему обвинение.

«Полиция Израиля будет продолжать разоблачать преступления на сексуальной почве и искать виновных даже по прошествии многих лет с целью привлечения их к ответственности», – сказано в сообщении.

Также «Курсор» сообщал, что в Ашдоде перебегающего дорогу ребенка сбил автомобиль. Пострадавший чудом выжил и получит только незначительные травмы. По словам свидетелей аварии, видео которой попало в сеть, это «было ужасное зрелище», закончившееся «чудом».

Помимо этого, многие бывшие боевые солдаты ЦАХАЛа, страдающий от инвалидности из-за травм, полученных во время службы, провели митинг против политики министра обороны Бени Ганца. Так, демонстранты решили заблокировать шоссе, потому что их не включили в жилищную реформу «Нефеш Эхад».

Экс-солдаты были шокированы тем, что министерство обороны подняло генералам пенсии десятки тысяч шекелей, но не выделило деньги для военных, страдающих от инвалидности. Видео с протеста есть в нашем материале.