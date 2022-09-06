Инвалиды ЦАХАЛа провели митинг против политики Бени Ганца

Отсутствие поддержки со стороны министерства обороны вызвало протесты бывших бойцов ЦАХАЛа, получивших инвалидность в борьбе за народ Израиля.

Десятки бывших боевых солдат ЦАХАЛа, которые теперь страдают от инвалидности из-за травм, полученных на службе, вынуждены проводить демонстрацию возле Генштаба Армии Обороны Израиля в Тель-Авиве.

Об этом сообщил ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.

Митингующие заблокировали шоссе в знак протеста против того, что Бени Ганц не включил их в жилищную реформу «Нефеш Эхад».

Бывшие солдаты возмущены тем, что минобороны нашло средства поднять генералам пенсии на десятки тысяч шекелей, зато для героев Израиля, которые отдали свое здоровье ради Государства Израиля, нынешнего правительство деньги не выделило.

Ранее Курсор писал, что Гальон выступила с жесткой критикой в адрес Нетаниягу. Председатель «Мерец» Захава Гальон обрушилась на члена Кнессета Итамара Бен-Гвира и лидера оппозиции Нетаниягу после сообщений о том, что сегодня правые демонстранты скандировали «Пусть твоя деревня сгорит дотла» во время протеста в средней школе Белича.

Также мы сообщали о протестах в Рамат-Гане: Бен-Гвиру пришлось пробираться черным ходом. «Вопли левых нас не остановят», — заявил Бен-Гвир и через черный ход прошел в школу Белич в Рамат-Гане, перед которой собрались левые протестующие.

Напомним, сотрудник Ганца обвинен в шпионаже: какой приговор вынес суд.