В Ашдоде ребенка сбила машина: момент попал на видео

В Ашдоде автомобиль сбил перебегающего дорогу мальчика. Он чудом выжил. В сети появилось видео ДТП.

Мальчика сбила машина, когда он перебегал дорогу в Ашдоде в понедельник. Он чудом получил лишь незначительные травмы.

На кадрах с ДТП видно, как два мальчика бегут по пешеходному переходу, когда внезапно автомобиль врезается в младшего из двух ребят.

«Это было ужасное зрелище, — сказал местный житель, ставший свидетелем аварии. — В данном случае история закончилась чудом. Но сколько времени нам понадобится, чтобы усвоить урок? Неужели нас ждет ужасная трагедия, прежде чем мы проснемся?»

Ранее Курсор писал, что, согласно обвинению, дочь, достигшая 17-летнего возраста, подвергалась изнасилованию со стороны отца и дважды беременела от него.

Еще Курсор сообщал о драках и перестрелках арабов: ночью произошло сразу несколько преступлений.