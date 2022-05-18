В Хайфе сегодня пройдут учения службы тыла

Согласно информации, в 09:05 будут отработаны учения по поведению при ракетных ударах по нефтеперерабатывающим заводам в Хайфе
А в 10:05 будет объявлено предупреждение об «инциденте с химической атакой» в Тират-Кармеле.
Об этом сообщает Израильские трудовые будни.
Курсор писал ранее, что США примут участие в учениях ЦАХАЛа по отработке нанесения удара по Ирану. Не только израильские военные будут отрабатывать широкомасштабный удар по Ирану — к ВВС Израиля в этих учениях присоединятся американские вооруженные силы.
Кроме того, глава Центрального командования США прибыл в Израиль. Майкл Курилла уже завтра встретится с министром обороны Израиля и главой ЦАХАЛа. Сообщается, что визит американца будет способствовать сотрудничеству между Израилем и США.
Также сообщалось, что ЦАХАЛ внезапно начал учения для проверки готовности морской пехоты. В воскресенье военно-морской флот начал внезапные учения в рамках крупномасштабных учений «Огненные колесницы», которые проходят в течение месяца.