В Хайфе сегодня пройдут учения службы тыла

08:50, Вчера
Новости Израиля
Военные ЦАХАЛа фото
Фото: пресс-служба ЯХАД

Армия Израиля проведет учения в Хайфе, которые смоделируют реальные угрозы стране.

Согласно информации, в 09:05 будут отработаны учения по поведению при ракетных ударах по нефтеперерабатывающим заводам в Хайфе

А в  10:05 будет объявлено предупреждение об «инциденте с химической атакой» в Тират-Кармеле.

Об этом сообщает Израильские трудовые будни.

Курсор писал ранее, что США примут участие в учениях ЦАХАЛа по отработке нанесения удара по Ирану. Не только израильские военные будут отрабатывать широкомасштабный удар по Ирану — к ВВС Израиля в этих учениях присоединятся американские вооруженные силы.

Кроме того, глава Центрального командования США прибыл в Израиль. Майкл Курилла уже завтра встретится с министром обороны Израиля и главой ЦАХАЛа. Сообщается, что визит американца будет способствовать сотрудничеству между Израилем и США.

Также сообщалось, что ЦАХАЛ внезапно начал учения для проверки готовности морской пехоты. В воскресенье военно-морской флот начал внезапные учения в рамках крупномасштабных учений «Огненные колесницы», которые проходят в течение месяца.

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Автор материала:
Кати Адхам
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