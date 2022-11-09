В Хайфе сработает система оповещения населения

Если вы услышите сегодня сирену, то не пугайтесь, потому что это учебная тревога.

В 10:25 в Хайфе будет проведено испытание сирены в рамках подготовки муниципалитета к землетрясениям.

В рамках эксперимента по всему городу будет активирована новая система оповещения Командования тыла посредством сигнала тревоги, после чего прозвучит объявление «Землетрясение, Землетрясение».

Ранее Курсор писал, чтов Рахате в жилой дом бросили гранату.

Кроме того,в Ливане сообщили об израильской атаке на ирако-сирийской границе.

Напомним, что террористы открыли огонь по депутатам блока Нетаниягу во время посещения гробницы Иосифа.