В Хайфе сработает система оповещения населения

В 10:25 в Хайфе будет проведено испытание сирены в рамках подготовки муниципалитета к землетрясениям.
В рамках эксперимента по всему городу будет активирована новая система оповещения Командования тыла посредством сигнала тревоги, после чего прозвучит объявление «Землетрясение, Землетрясение».
Ранее Курсор писал, чтов Рахате в жилой дом бросили гранату.
Кроме того,в Ливане сообщили об израильской атаке на ирако-сирийской границе.
Напомним, что террористы открыли огонь по депутатам блока Нетаниягу во время посещения гробницы Иосифа.