В Ливане сообщили об израильской атаке на ирако-сирийской границе

Ливанские СМИ сообщают, что минувшей ночью ЦАХАЛ атаковал цели на ирако-сирийской границе.
Сообщается, что в атаке использовались дроны.
Обновление: иракские СМИ пишут, что израильские бомбардировщики атаковали логистическую колонну в приграничном районе Ирака и Сирии.
Как пишут в иракских СМИ, в результате авиаудара погибли по меньшей мере 25 человек. На данный момент они отрицают американское нападение и обвиняют Израиль.
Новостной сайт, связанный с сирийской оппозицией и следящий за происходящим на востоке Сирии, Nahar Midea, сообщил, что неустановленные боевые самолеты нанесли 3 удара по объектам, принадлежащим проиранским ополченцам в городе Аль-Бухмаль, на сирийско-иракской границе.
На сайте также сообщается, что истребители нанесли четвертый удар по целям проиранских ополченцев вблизи города. Также говорится, что над районом, где была совершена атака, пролетел беспилотник.
Источник в арабских службах безопасности, посвященный в подробности, сообщил иракскому новостному сайту, что беспилотник атаковал два нефтяных танкера, которые должны были добраться до иранских ополченцев в Ливан.
Ранее Курсор писал, что террористы открыли огонь по депутатам блока Нетаниягу во время посещения гробницы Иосифа.
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