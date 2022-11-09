В Ливане сообщили об израильской атаке на ирако-сирийской границе

Ливанские СМИ сообщают, что минувшей ночью ЦАХАЛ атаковал цели на ирако-сирийской границе.

Сообщается, что в атаке использовались дроны.

דיווח עיראקי: כטבמים ישראלים תקפו שיירות לוגיסטית באזור הגבול של עיראק וסוריה. לפחות 25 בני אדם מתו כתוצאה מתקיפה אווירית זו.

כרגע, הם שוללים תקיפה אמריקאית ומצביעים אצבע מאשימה כלפי ישראל.

בחלק מהדיווחים — התקיפה הייתה על משאיות נפט שהיו בדרכם ללבנון. @Now14Israel pic.twitter.com/bbu7jElyxQ — דרור בלאזאדה | Dror Balazada (@DBalazada) November 9, 2022

Обновление: иракские СМИ пишут, что израильские бомбардировщики атаковали логистическую колонну в приграничном районе Ирака и Сирии.

Как пишут в иракских СМИ, в результате авиаудара погибли по меньшей мере 25 человек. На данный момент они отрицают американское нападение и обвиняют Израиль.

Новостной сайт, связанный с сирийской оппозицией и следящий за происходящим на востоке Сирии, Nahar Midea, сообщил, что неустановленные боевые самолеты нанесли 3 удара по объектам, принадлежащим проиранским ополченцам в городе Аль-Бухмаль, на сирийско-иракской границе.

На сайте также сообщается, что истребители нанесли четвертый удар по целям проиранских ополченцев вблизи города. Также говорится, что над районом, где была совершена атака, пролетел беспилотник.

Источник в арабских службах безопасности, посвященный в подробности, сообщил иракскому новостному сайту, что беспилотник атаковал два нефтяных танкера, которые должны были добраться до иранских ополченцев в Ливан.

Ранее Курсор писал, что террористы открыли огонь по депутатам блока Нетаниягу во время посещения гробницы Иосифа.

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