В Биньямине палестинцы заблокировали подъездную дорогу к еврейскому поселению

Силы безопасности работают возле поселения в Гиват-Нахалат-Цви, где арабы закидывали жителей камнями и не давали пройти.

Проезд в поселение Гиват-Нахалат-Цви в Биньямине заблокирован перекрывшими дорогу арабами.

Об этом сообщает 7kanal.

Десятки арабов из деревни Мохмаш перекрыли дорогу, ведущую к еврейскому поселению. Они бросают камни в сторону проходящих мимо жителей.

На место прибыли силы безопасности. Они пытаются оттеснить бунтовщиков в деревню Мохмаш.

Ранее Курсор писал, что в Реховоте неизвестные ворвались в школу в масках: ранен подросток. Шокирующее происшествие в одной из школ взбудоражило город Реховот. Преступники в масках ранили подростка прямо на территории заведения.

Также наш сайт сообщал, что медработники фотографировали обнаженных девочек во время осмотров и распространяли их снимки. Полиция нашла в телефоне подозреваемого из больницы «Рамбам» запись совершения сексуальных преступлений в отношении детей.

Кроме того, редакция информировала, что в ЦАХАЛе отреагировали на обвинения в убийстве палестинской девушки. «Приписывание стрельбы солдату вызывают своего рода внушение вины бойцам, и все это при том, что следствие еще идет и предварительных выводов еще нет», — предупредили в Армии обороны Израиля.

Напомним, ранее СМИ заявили, что снайпер случайно убил арабского подростка в Дженине. Солдат мог неправильно опознать человека, стоявшего рядом с вооруженным террористом.