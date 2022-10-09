В Хайфе в больницу с колото-резаной раной спины попал мужчину, на которого напали с настоящим мечом.

В Хайфе в больницу с колото-резаной раной спины попал мужчину, на которого напали с настоящим мечом.

Полиция уже арестовала 53-летнего мужчину и изъяла у него меч, который он использовал для нападения на 40-летнего пострадавшего. Мужчину допросили в городском участке.

Об этом сообщает издание «Детали».

В понедельник, 10 октября, планируется подача ходатайства в суд о продлении содержания под стражей.

Ранее мы рассказывали, что на улице Шамгар в Иерусалиме араб домогался еврейских женщин, приближался к ним и касался их половых органов. На месте были ультраортодоксальные евреи, которые скрутили преступника и, не дожидаясь полицейских, привели его поведение в норму. После этого араба отвезли в больницу. Видео доступно по ссылке.

Также «Курсор» сообщал, что начальник Генерального штаба ЦАХАЛа и генерал-майор Авив Кохави посетил место теракта на КПП Шуафат. Он провел дополнительное расследование с командирами, а также разговаривал с командирами и солдатами роты «Б» батальона «Эрез», в которой служила погибшая сержант Ноа Лазар.

«Мы встретились при болезненных обстоятельствах, но это возможность сказать спасибо командирам и солдатам, спасибо и признательность за ту деятельность, которую вы здесь делаете в течение года. По этому поводу хочу выразить соболезнования семье Лазар, поддерживаю и обнимаю их», – сообщил Кохави и добавил, что надо «изучить инцидент» для извлечения уроков.