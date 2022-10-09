Сексуальные домогательства на улицах Иерусалима: араб приставал к женщинам

Араб домогался еврейских женщин на улице Шамгар в Иерусалиме. Он приближался к ним и касался их половых органов.
Об этом сообщил канал
Ультраортодоксальные евреи скрутили его и, не дожидаясь полиции, привели его поведение в норму. В итоге араба увезли в больницу.
Ранее Курсор писал про теракт на КПП Шуафат: трое раненых, военнослужащая в критическом состоянии. Террорист открыл огонь из проезжающего автомобиля по охране блокпоста, а затем скрылся с места происшествия.
На данный момент раскрыта личность погибшей полицейской.ЦАХАЛ сообщил, что погибшая от смертельных ран офицер военной полиции, это сержант Ноа Лазар из Бат-Хефера.
Как сообщал Курсор, в Иерусалиме в Старом городе объявлен «Код кинжал». Такая мера предполагает возможность совершения терактов в реальном времени в любой момент.
Также редакция сообщала подробности теракта на КПП Шуафат: поиски террористов продолжаются.
Также редакция сообщала о взрыве в Ашкелоне: пострадал жилой дом. По информации полиции, ночью в одном из районов Ашкелона прогремел взрыв. Пострадавших нет, данные о разрушении здания уточняются.
Напомним, наш сайт публиковал информацию для репатриантов: новые правила проверки документов. В связи с ожидающейся новой волной репатриантов из рф, Украины и Беларуси, желающие смогут воспользоваться ускоренной процедурой рассмотрения документов через онлайн-форму.