В Хайфе выбросили на улицу работы известного израильского художника

На днях жители Хайфы, случайно проходившие мимо мастерской, где жил и работал покойный художник Гершон Книспель, увидели, как посреди улицы разбросаны его произведения искусства.

Об этом на своей странице в Facebook рассказала жительница района Шира Арад.

По слова женщины, на тротуаре оставили литографии, гравюры, письма, фотографии, книги по искусству, но до сих пор неясно, при каких обстоятельствах их выбросили на улицу.

После публикации поста в социальной сети многие начали возмущаться, что в Израиле не ценят искусство и его ведущих деятелей. И в дело вмешались представители министерства культуры и муниципалитета Хайфы. Они передали некоторые вещи одного из самых важных израильских художников 20-го века в муниципальный архив.

Отметим, что Гершон Книспель является известным художником и скульптором второй половины 20 века. С 1995 года и почти до самой своей смерти в 2018 году он поочередно жил то в Бразилии, то в Израиле.

«Курсор» писал ранее, что израильская художница создала масштабную фреску с изображением идеализированного израильского пейзажа в центре Вильнюса.

Еще мы писали, что 28-летний британский художник Сэм Кокс, известный как Mr.Doodle, в фирменном стиле разрисовал свой особняк, для чего потратил 900 литров белой краски, 401 банки черной краски в баллончике, 286 бутылок черной краски для рисования и 2296 ручек.

Напомним, что картина нидерландского художника Пита Мондриана, который одновременно с Кандинским и Малевичем положили начало абстрактной живописи, на протяжение десятилетий висела в музее вверх тормашками.