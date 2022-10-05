Выполнил цель всей жизни: популярный художник полностью разрисовал свой дом

28-летний британский художник Сэм Кокс, известный как Mr.Doodle, в фирменном стиле разрисовал свой особняк, для чего потратил 900 литров белой краски, 401 банки черной краски в баллончике, 286 бутылок черной краски для рисования и 2296 ручек.

Творец занимался этим на протяжении последних двух лет, старательно разукрашивая каждый сантиметр помещения в фирменном стиле черно-белыми красками.

Об этом сообщает Daily Mail.

Британец снискал популярность в 2017 году, когда видео с его творческой работой набрало всего за неделю около 50 миллионов просмотров. По словам Кокса, в детстве он мечтал о собственном доме, который он хотел превратить в «обитель каракулей», но сделать подобное ему запрещали родители.

Спустя несколько лет он приобрел за 1,5 миллиона долларов особняк в городке Тентерден, графство Кент. Примерно с того момента он начал «выполнять цель всей жизни» и закончил всего несколько дней назад. Для реализации своего замысла художник использовал 900 литров белой краски, 401 банки черной краски в баллончике, 286 бутылок черной краски для рисования и 2296 ручек.

«Я так счастлив и взволнован тем, что наконец-то разрисовал свой дом», – поделился 28-летний.

Сперва Mr.Doodle начал разукрашивать свою спальню и затем продолжил в ванной, где оформил в морской тематике две тысячи плиток. На эти два помещения он потратил два месяца, после чего перешел к другим комнатам.

В коридоре Сэм разместил рисунки в тематике Ноева ковчега, а лестницу украсил мотивами рая и ада. По итогу во всем особняке не осталось ни единой поверхности без рисунков, вплоть до постельного белья. По словам Кокса, он планирует разрисовать всю планету.

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