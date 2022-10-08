В хайфском «Метроните» пострадали пассажиры: потребовалась госпитализация

Пассажиров, получивших травмы, госпитализировали в медицинские учреждения «Рамбам» и «Бней Цион».

В Хайфе при резком торможении автобуса «Метронит» травмы получили семь пассажиров. Одна женщина остается в больнице с серьезной травмой головы.

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

Инцидент случился на бульваре Агана. Автобус, который ходит по выделенной линии, резко остановился (о причине пока не сообщается), семи пострадавшим потребовалась помощь медиков.

Пассажиров госпитализировали в медицинские учреждение «Рамбам» и «Бней Цион». Шесть человек получили легкие травмы, а 70-летняя женщина находится в состоянии средней тяжести с травмой головы.

«Курсор» писал ранее, что 20 сентября, в Хайфе официально открыли новую линию «Метронита», которая соединит терминал в районе перекрестка Ягур на въезде в Большую Хайфу с Нешером и нижними кварталами города.

Еще мы писали, что министр транспорта Мейрав Михаэли столкнулась с негативной реакцией со стороны правых депутатов из-за ее плана провести пресс-конференцию по случаю открытия новой линии скоростного автобусного сообщения в Хайфе в Шаббат.

Напомним, что министерство транспорта впервые запустило эксперимент, позволяющий оплачивать разовую поездку в общественном транспорте с помощью кредитной карты, смартфона и умных часов.