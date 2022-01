В ХАМАСе заявили, что их бойцов в море атаковал «сионистский дельфин-убийца»

Террористическая организация ХАМАС заявила, что ее так называемый морской коммандос подвергся нападению «сионистского дельфина-убийцы».

Об этом написали палестинское издание «Аль-Кудс».

В сети был показан видеоролик, на котором боевик ХАМАСа рассказывает о том, что силы безопасности Израиля использовали боевого дельфина, который гнался за боевиками у побережья сектора Газа. Примечательно, что дельфин имел при себе некое устройство, с помощью которого намеревался убить водолазов террористической организации. Этот удивительный аппарат «боевого дельфина» также продемонстрировали на видео.

Видео на своей странице в социальной сети Twitter показал Джо Тразман.

Killer Zionist dolphins exist, according to a Hamas publication. Abu Hamza explains that a member of Hamas’ Frogman unit who was killed by Israel during the May conflict found the killer dolphin. The device the alleged killer dolphin was wearing is shown in the publication. pic.twitter.com/gvAyynO3YT

— Joe Truzman (@JoeTruzman) January 10, 2022