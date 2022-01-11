В ХАМАСе заявили, что их бойцов в море атаковал «сионистский дельфин-убийца»

17:38, Сегодня
Новости Израиля, Общество, Zahav
Дельфин изображение
Дельфин
Фото: pixabay.com

Террористы посвятили этому «инциденту» целый видеоролик.

Террористическая организация ХАМАС заявила, что ее так называемый морской коммандос подвергся нападению «сионистского дельфина-убийцы».

Об этом написали палестинское издание «Аль-Кудс».

В сети был показан видеоролик, на котором боевик ХАМАСа рассказывает о том, что силы безопасности Израиля использовали боевого дельфина, который гнался за боевиками у побережья сектора Газа. Примечательно, что дельфин имел при себе некое устройство, с помощью которого намеревался убить водолазов террористической организации. Этот удивительный аппарат «боевого дельфина» также продемонстрировали на видео.

Видео на своей странице в социальной сети Twitter показал Джо Тразман.

 

Ранее Курсор сообщал, что высокопоставленный чиновник ХАМАС арестован за подстрекательство к терроризму.

Кроме того, мы писали, что лидер ХАМАСа заразился коронавирусом.

Еще наш сайт сообщал, что на границе с сектором Газа прозвучали серены после стрельбы.

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Автор материала:
Аарон Кальвин
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