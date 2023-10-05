Злоумышленник пытался совершить теракт, обстреляв автомобиль с людьми.

Арабский террорист открыл огонь по автомобилю, который двигался по шоссе 60. Попытка теракта произошел вблизи деревни Хавара.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Сегодня в Израиле".

"Водитель и пассажиры не пострадали, но одному человеку потребовалась психологическая поддержка. Заднее стекло автомобиля оказалось разбитым, и в салоне найдена пуля", - говорится в заявлении Службы экстренной помощи.

По данным "Голос Израиля", арабский террорист в упор расстреливал супружескую пару их маленького сына. При этом, пострадавшая женщина беременна.

"Террорист пытался убить еврейскую семью открыв стрельбу по их автомобилю в Хаваре (Самария). Чудом никто не пострадал", - отмечено в сообщении.

Отмечается, что после инцидента террорист скрылся с места происшествия. Также опубликовано видео, на котором зафиксирован момент с обстрелом автомобиля.

Позже в ЦАХАЛе подтвердили, что нейтрализовали террориста, подозреваемого в совершении обстрела автомобиля рядом с перекрестком Эйнабус в Хаваре. Подробности пообещали сообщить позже.

Напомним, накануне попытка автомобильного теракта была совершена террористом возле Иерусалима. Палестинец пытался наехать на контрольно-пропускном пункте Каландия, в результате чего охранник получил ранения. В полиции заявили, что террорист был нейтрализован и арестован.

Позже в Иерусалиме арабский террорист пытался совершить ножевой теракт. Преступник хотел зарезать израильтянина в Гива аЦарфатит. Израильский охранник получил ранение, а террориста нейтрализовали.