ВМС Израиля у берегов Газы задержали судна, подозреваемые в контрабанде

Военно-морской флот ЦАХАЛа остановил два катера и арестовал их экипаж из шести человек у южного побережья Газы.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Это произошло в воскресенье вечером, 27 ноября, по подозрению в причастности к операции по контрабанде из Египта. Солдаты ВМФ остановили катера предупредительными выстрелами, согласно правилам открытого огня.

Ранее мы рассказывали, что ЦАХАЛ предотвратил очередную контрабанду наркотиков из Египта на сумму 800 тысяч шекелей, которые были переданы сотрудникам полиции.

«Курсор» сообщал, что солдат ЦАХАЛа находится под следствием после ложного звонка о похищении.

Помимо этого в Газе праздновали теракт, совершенный в Ариэле.