В Ход ха-Шароне детей на продленке кормили испорченными продуктами

Родители потребовали от мэрии срочно сменить поставщика в детском саду, поскольку малышам давали гнилые овощи и просроченные продукты.

Детей в Ход ха-Шароне в детском садике кормили продуктами с истекшим сроком годности, а также гнилыми овощами.

Об этом сообщается на Telegram-канале «Наш Израиль».

Известно, что испорченные продукты малышам давали в группе продленного дня, в итоге некоторые из них жаловались на признаки отравления. Родители поняли, что дело в горячих обедах, которые предоставляет новая фирма-кейтеринга. Несколько мам заметили, что детей кормят гнилыми овощами и товарами, у которых истек срок годности.

Это возмутило родителей, и они потребовали от мэрии срочно изменить поставщика. В муниципалитете отреагировали на инцидент и заявили, что в течение недели обеды на группы продленного дня будет поставлять другая компания — «Ланч тайм».

«Курсор» писал ранее, что в яслях организации «Наамат», расположенных в Нешере, у нескольких детей были признаки отравления, потому что их кормили некачественными продуктами. У детей началась рвота и диарея, их пришлось госпитализировать в медицинское учреждение.

Еще мы писали, что у 35 детей из детского сада «Эмек Хаэла» в Ашкелоне проявилась диарея и рвота. Участковый врач предписал детскому саду, чтобы детей показали своим врачам и сдали анализ кала, анализ на коронавирус и получили медицинскую помощь.